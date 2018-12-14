محمد نصرالله: مسؤولية الحفاظ على اللغة العربية تقع على عاتق مؤسساتنا التعليمية

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "يحتفي العالم اليوم باللغة العربية، اللغة التي تشكل هويتنا وتاريخنا وحضارتنا وتراثنا وثقافتنا العربية، وما يزيدنا فخرا أنها اللغة التي اصطفاها الله وخلدها في قرآنه الكريم، مسؤولية الحفاظ عليها وحمايتها وترسيخها لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، تقع على عاتق مؤسساتنا التعليمية".

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