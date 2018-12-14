جمالي: سأبذل طاقتي كلها لنستقطب المشاريع بهدف تنمية الاقتصاد بطرابلس

توجه ​المطران جورج بو جودة​ في كلمة له خلال اطلاق معرض طرابلس الميلادي إلى من لا يعملون للسلم ،مشددا على أن "​السيد المسيح​ جاء ليرمم صورة الله فينا وان ​عيد الميلاد​ عيد الفرح والخلاص الذي تسعى إليه البشرية في كل أنحاء العالم. وما نراه وخاصة في ​فرنسا​ يدل على ذلك لأننا نتصرف وكأنه لا وجود لله". وقال: فليكن الميلاد مناسبة للوعي لكي ننظر إلى الإنسان الذي يحتاج إلى الخلاص ليعود ويشعر بوجوده. وسأل أين هي حقوق الإنسان التي علينا أن نوطدها في العالم؟ وشكر كل الذين ينظمون هذه اللقاءات، مثنيا على أدائهم.

من جهته، توقف المطران افرام كرياكوس في كلمته عند المعاني الروحية للميلاد والنور الذي أضاء الظلام بولادة السيد المسيح الذي ولد فقيرا في مزود، مشيرا الى أن هناك أناسا يحتاجون المساعدة لا من السياسيين فقط بل منا جميعا، لافتا الى ان السيد المسيح علمنا التواضع والبساطة وهو الذي يعطينا النور الحقيقي. كما شكر ختاما الذين قدموا هذا اللقاء المبارك.

أما النائب ​ديما جمالي​ فقد مثلت رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في اطلاق المعرض تحت عنوان tripoli Christmas wonderland 2018، واعدة بأنه "سأبذل طاقتي كلها لنستقطب المشاريع بهدف تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب، ففرحنا كبير هنا أن نعيد لطرابلس صورتها الحقيقية كمدينة للثقافة والحضارة والعيش المشترك. كما أن سروري كبير وانا أود أن أشكر راعي الاحتفال الرئيس سعد الحريري لأنه لا يوفر جهدا لدعم كل نشاط نقوم به. وصحيح انه ليس معنا اليوم ولكنه معنا عقليا وروحيا وطرابلس في قلبه".