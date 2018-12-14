جريحان في تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق عام فاريا كسروان

وقع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، على طريق عام فاريا - كسروان إلى إصابة شخصين كانا على متن الدراجة أحدهما من التابعية السودانية بجروح مختلفة.
وتم نقلهما بواسطة فرق الإسعاف في الدفاع المدني إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.
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