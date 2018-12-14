جريحان في تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق عام فاريا كسروان

وقع ​حادث تصادم​ بين سيارة ودراجة نارية، على طريق عام ​فاريا​ - ​كسروان​ إلى إصابة شخصين كانا على متن الدراجة أحدهما من التابعية السودانية بجروح مختلفة.

وتم نقلهما بواسطة فرق الإسعاف في ​الدفاع المدني​ إلى ​مستشفى السان جورج​ في ​عجلتون​ لتلقي العلاج.