استطلاع رأي: جو بايدن الديمقراطي الأوفر حظا لرئاسة الولايات المتحدة

أجرت شركة SSRS استطلاع رأي، تصدر خلاله نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي، كاشفةً أن "بايدن حظي بتأييد 30% من أصل 1015 شخصا شاركوا فيه. ويليه السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، مع 14% من الأصوات. ودخل عضو الكونغرس عن ولاية تكساس، بيتو أو رورك، وللمرة الأولى، "ترويكا" المرشحين المتصدرين، مع 9% من الأصوات".
ولفتت إلى أنه "شملت قائمة المرشحين عن الحزب الديمقراطي أيضا كلا من السيناتور عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر 5%، ووزير الخارجية الأسبق والمرشح للرئاسة، جون كيري 4%، والسيناتورة عن ولاية ماساتشوستس، أليزابيث وورن (3)، وعمدة نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ 3%، والسيناتورة عن ولاية مينيسوتا، إيمي كلوبوتشار 3% إضافة إلى مرشحين آخرين تلقوا تأييد 1% فقط من الأصواتوتوقع معظم المشاركين 51% أن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، لن تتم إعادة انتخابه في العام 2020، مقابل 43% تنبأوا بفوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
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