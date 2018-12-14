استطلاع رأي: جو بايدن الديمقراطي الأوفر حظا لرئاسة الولايات المتحدة

أجرت شركة SSRS ​استطلاع رأي​، تصدر خلاله نائب الرئيس الأميركي السابق، ​جو بايدن​، قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة ​الولايات المتحدة​ عن الحزب الديمقراطي، كاشفةً أن "بايدن حظي بتأييد 30% من أصل 1015 شخصا شاركوا فيه. ويليه السيناتور عن ولاية فيرمونت، ​بيرني ساندرز​، مع 14% من الأصوات. ودخل عضو ​الكونغرس​ عن ولاية ​تكساس​، بيتو أو رورك، وللمرة الأولى، "ترويكا" المرشحين المتصدرين، مع 9% من الأصوات".

ولفتت إلى أنه "شملت قائمة المرشحين عن الحزب الديمقراطي أيضا كلا من السيناتور عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر 5%، ووزير الخارجية الأسبق والمرشح للرئاسة، ​جون كيري​ 4%، والسيناتورة عن ولاية ماساتشوستس، أليزابيث وورن (3)، وعمدة ​نيويورك​ السابق، ​مايكل بلومبرغ​ 3%، والسيناتورة عن ولاية ​مينيسوتا​، إيمي كلوبوتشار 3% إضافة إلى مرشحين آخرين تلقوا تأييد 1% فقط من الأصواتوتوقع معظم المشاركين 51% أن الرئيس الحالي، ​دونالد ترامب​، لن تتم إعادة انتخابه في العام 2020، مقابل 43% تنبأوا بفوزه في ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة".