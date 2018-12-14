الناتو: جيش كوسوفو الجديد خطوة غير مناسبة من حيث التوقيت

اعتبر ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، أن "مشروع قانون تحويل ​كوسوفو​ لقوات أمنها إلى جيش نظامي، من حيث المبدأ مسألة تقررها كوسوفو، إلا أن توقيت الخطوة يعتبر غير مناسب"، موضحاً أن "الحلف اعتبر القرار مؤسفا، لأنه اتخذ رغم المخاوف التي أعرب عنها سابقا".

وأشار إلى أن "الحلف مستعد لتقديم الدعم لقوة أمن كوسوفو، إلا أنه يتعين إعادة النظر في مستوى مشاركة الحلف مع ​الجيش​ النظامي"، مؤكداً أن "الناتو" مصمم على مواصلة المساهمة في حفظ أمن كوسوفو، من خلال قوة حفظ السلام في كوسوفو"، داعياً جميع الجهات إلى التهدئة وعدم زيادة التوتر.