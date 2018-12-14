مسؤول تركي: روسيا تنظر بإيجابية لإلغاء تأشيرة دخول الأتراك

لفت نائب وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، ياووز سليم قيران، إلى أن "​روسيا​ تنظر بشكل إيجابي لإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك حاملي جوازات السفر العادية"، موضحاً أن "إلغاء التأشيرة وليس تسهيلها من أهم الموضوعات على أجندة اللقاءات بين الرئيسين التركي ​رجب طيب أردوغان​، والروسي ​فلاديمير بوتين​".

وأشار إلى أن "المسؤولين الروس اقترحوا في البداية تسهيل التأشيرة، ولدى إعراب الطرف التركي عن عدم رضاه قدم المسؤولون الروس عرضا لتحرير التأشيرة بين البلدين، وقطع البلدان شوطا كبيرا بهذا الخصوص"، لافتاً إلى أن "التعاون بين البلدين يشهد تقدما مطردا في جميع المجالات، ويحقق نجاحا، على الرغم من الأزمات الكبيرة التي تجاوزاها".

واعتبر أن "الفضل في النقطة التي وصل إليها البلدان في علاقتهما يعود إلى عزمهما التغلب على الأزمات"، مؤكداً أنه "طالما توافرت الإرادة المتبادلة والصدق، يمكن حل المسائل الأخرى"، لافتاً إلى أنه "عند حل المشاكل فإن التعاون بين البلدين سيقدم إسهاما كبيرا للمنطقة".