مسؤول أممي: موقف غوتيريش واضح بضرورة التحقيق في مقتل خاشقجي

أكد نائب المتحدث بإسم أمين عام ​الامم المتحدة​ ​فرحان حق​ أن "موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة إجراء تحقيق "شامل وشفاف" في مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

وفي معرض رده على سؤال في مؤتمر صحفي، حول ما إذا كان دعم ​الرياض​ للمسار السلمي في ​اليمن​ يقابله غض طرف ​الأمم المتحدة​ على احتمال تورط ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، في قضية خاشقجي، اوضح حق أن "غوتيريش موقفه واضح تمامًا إزاء الحاجة لإجراء تحقيق دولي وشفاف، يسبر كل الحقائق بشأن ما حدث".

ولفت الى أنه "لقد تم إطلاعكم سابقًا على ما قالته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باتشليت) في هذا الصدد".