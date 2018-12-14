السلطات الأردنية توقف 17 محتجًا بتهمة الشغب

أفادت صحيفة "الغد" الاردنية بأن "​السلطات الأردنية​ أوقفت 17 محتجًا بتهم الشغب والتجمهر غير المشروع فيما أفرجت عن 18 آخرين"، موضحةً أن "الادعاء العام أمر بتوقيف 17 من أصل 35 شخصًا، ألقي القبض عليهم أثناء مشاركتهم في احتجاج قرب مقر ​الحكومة​ بالعاصمة عمان".

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