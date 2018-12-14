بالفيديو- لحظة اندلاع الحريق في حقل بترول "أم عسل" بمدينة رأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد: حصل "الخليج 365" على فيديو يظهر اللقطات الأولى لاندلاع حريق هائل في حقل بترول "أم عسل" بمدينة رأس سدر، مساء اليوم الجمعة. وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا باندلاع حريق هائل في حقل بترول "أم عسل" الذي يبعد عن المدينة بنحو 20 كيلو متر في اتجاه مدينة أبوزنيمة. وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وجاري إخماد الحريق.

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