الأحد.. انطلاق مبادرة محاربة الأنيميا واكتشاف مبكر للسمنة وقصار القامة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

قال الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام فرع التأمين الصحي في محافظة الأقصر، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي "إدارة التأمين الصحي لطلاب المدارس" ستقوم بإجراء المسح الطبي الخاص بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمقرر أن تنطلق تحت شعار "مبادرة محاربة الأنيميا واكتشاف مبكر للسمنة وقصار القامة "التقزم" خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر الجاري.

وأضاف مدير عام التأمين الصحي بالأقصر، أنه تم اختيار 3 مدارس على مستوى محافظة الأقصر لتنفيذ المبادرة وهى مدارس العوامية الابتدائية المشتركة بالأقصر، وأرمنت الحيط الجديدة الابتدائية بأرمنت ، وبيومي الزناتي الجديدة الابتدائية بإسنا، بإجمالي مستهدف 1500 تلميذاً وتلميذة بالمدارس الثلاثة، وذلك فى اطار تحقيق صحة أفضل للطلاب بالمنشآت التعليمية.

وقال عبدالوهاب إن الفرقة الطبية التى من المقرر تواجدها بكل مدرسة ستضم طبيباً و2 ممرض وفنى معمل ومدخل بيانات.