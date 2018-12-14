"عفو الله الكريم".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، أن يكون "عفو الله الكريم" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة، ١٤ من ربيع الآخر ١٤٤٠ هـ الموافق ٢١ من ديسمبر ٢٠١٨ م.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار حرص الوزارة على بيان سماحة الإسلام، وبيان أوجه العظمة في هذا الدين القيم، ومدى فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم، وعظيم منه عليهم وعفوه الكريم عنهم متى أنابوا إليه، فهو العفو، وهو الغفور، وهو الرءوف، وهو الرحيم، وهو الودود، وهو الكريم، وهو الشكور، وهو واسع الفضل والرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء ، وهو أرحم بنا من الوالدة بولدها، سائلين الله عز وجل أن يكرمنا بكرمه، وأن يمن علينا بعفوه، وأن يشملنا بواسع وعميم رحمته.

ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة، بمحافظة بورسعيد مشاركة للمحافظة الباسلة في عيدها القومي، ويلتقى بهذه المناسبة قيادات الدعوة.