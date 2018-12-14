اليمن: مقتل قيادي حوثي مع عدد من مرافقيه فى الضالع

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عناصر من الجيش اليمني - ارشيفيةوكالات
لقي قيادي في ميليشيا الحوثي مصرعه مع عدد من مرافقيه، اليوم الجمعة، جراء استهدافهم من قبل قوات الجيشاليمني في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش استهدفت طقما تابعا للميليشيات في "خارم" بقرية الحقب جنوب مديرية دمت، كان في طريقه لتعزيز مواقع الميليشيات في الجبهة.
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