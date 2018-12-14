تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: عميل قطر في الصومال.
وتناول الفيديو تواصل قطر اختراقها المشبوه للصومال بتجنيد اذرعها الارهايبة من خلال القصر الرئاسي.
للسيطرة على البلاد، حيث تم تعيينه نائبا لرئيس المخابرات الصومالية، وكان عضوا في جماعة "الاعتصام" السلفية الجهادية، ثم التحق بتنظيم الاخوان الارهابي وصار وسيطا لتمويلات قطر للجماعات
واوضح الفيديو ان "فهد ياسين" مدير القصر هو ممر قطر الآمن
واضاف الفيديو ان ياسين تقارب مع قطر عام 2013، حيث تم تعيينه رئيسا لمكتب قناة الجزيرة في الصومال، وتردد كثيرا على قطر، واتهم بالتخابر مع الدوحة.
وأشار فيديو مداد نيوز، إلى ان ياسين أغرق الصومال في الارهاب، حيث انه اتهم بعملية ارهابية على مقر حزب معارض .
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