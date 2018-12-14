الأمير تركي الفيصل يشيد بملتقى ألوان

السعوديه ليندا سليم

أبدى الأمير تركي الفيصل عن سعادته بزيارة ملتقى ألوان السعودية ، مبيناً أن الجهد الذي قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، جهداً جباراً وثري بالمعرفة ويدخل السرور إلى نفس الشخص.

وأكد خلال زيارته لملتقى ألون السعودية مساء اليوم الجمعة أن ما قدمه أبناء هذا الوطن يدعو للفخر والاعتزاز من الاهتمام بالآثار والتصوير للمناطق الطبيعية ، و يعبر

عن انتماء المواطن لوطنه .



و تجول خلال الزيارة في أجنحة الملتقى وأستمع لشرح موجز عن أعمال بعض القطاعات المشاركة فيه

كماشاركت وزارة الإعلام، في ملتقى ألوان السعودية 2018، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.



وتعد هذه المشاركة هي الثالثة للوزارة بالملتقى، وتهدف من خلالها إلى إبراز الإنجازات الإعلامية

في المملكة منذ نشأة الوزارة عبر العديد من الصور النادرة التي ضمها الجناح لملوك المملكة العربية السعودية، والعديد من الصور لنشأة وتطور الإعلام وطرق البث التلفزيوني والإذاعي والكاميرات الفوتوغرافية التي تم استخدامها في السنوات الماضية.



وتأتي مشاركة الوزارة انطلاقا من حرصها على إبراز أهم الإنجازات التي حققتها منذ نشأتها، إضافة إلى إطلاع الزوار والمهتمين على مشاريع وخطط الوزارة وأهدافها خلال الفترة المقبلة، حيث يمثل الملتقى فرصة للالتقاء بالمؤسسات والجهات الحكومية، والمواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن.