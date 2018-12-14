نجاة ٢٣٩ جندياً اثر تعطل طائرة في مطار غربي السودان اثناء تحليق طائرة نائب الرئيس

نجت الكتيبة الاندونيسية التابعة للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور ( اليوناميد ) القطاع الغربي إثر تعطل الطائرة التي تقل ٢٣٩ جندياً في طريق عودتهم إلى بلادهم عبر دولة اثيوبيا يوم الجمعة.

وقال اللواء شرطة حقوقي عمر محمد احمد الطيب مدير شرطة ولاية غرب دارفور ، مقرر لجنة امن الولاية في تصريح (لوكالة السودان للأنباء) إن المحرك الشمالي للطائرة تعرض للعطل إبّان تحركها في المدرج للاقلاع بمطار الشهيد صبيرة الدولي في الجنينة وقد هرعت قوات الدفاع المدني إلى المدرج الذي كان مسرحاً للعطل وتمكنت من السيطرة الوضع ومنع اشتعال المحرك وقد عادت الطائرة بعد اجراء التحوطات اللازمة إلى موقف الطائرات وانزال أفراد القوات وطاقم الطائرة بسلام

وقد تزامن هذا الحدث أثناء تحليق الطائرة الرئاسية التي تقل الدكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية في زيارة الى غرب دارفور لحضور ختام فعاليات بطولة السلام لمنتخبات النازحين وقد وقفت السلطات الامنية على وضع الطائرة وسلامة القوات الاندونيسية مشيدة الكفاءة التي تميز بها قائد الطائرة والسيطرة على الوضع كما اشادت بسرعة تعامل قوات الدفاع المدني مع الحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)