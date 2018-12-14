جهاز المخابرات يُطلق سراح الصحفي مصيطف

الخليج 365 | فريق التحرير أفرج جهاز "المخابرات العامّة الفلسطينية" برام الله، في وقت متأخّر مساء اليوم الجمعة، عن المصوّر الصحفي عبد الكريم مصيطف، بعد ساعات على اعتقاله بينما كان يغطي مسيرة خرجت وسط المدينة، عقب استشهاد الشاب محمود نخلة من مخيّم الجلزون.

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