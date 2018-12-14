كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أطفال يمنيين في انفجار لغم حوثي في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب ثلاثة أطفال جميعهم دون العاشرة، بجراح بليغة إثر انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون في بلدة الجراحي بالحديدة، غربي اليمن.
وقال مصدر طبي ومسعفون، إن "ثلاثة أطفال دون العاشرة أصيبوا بجراح بليغة إثر انفجار لغم أرضي، زرعه الحوثيون في بلدة الجراحي، ونقلوا إلى مستشفى خاص لتلقي الإسعافات الأولية".
وسقط المئات من المدنيين قتلى وجرحى، في انفجار ألغام وعبوات ناسفة، وقصف عشوائي، نفذه الحوثيون الموالون لإيران.وتطالب منظمات يمنية بضرورة تدخل دولي، لإيقاف جرائم الحوثيين ضد الطفولة، سواء بالقتل أو بالتجنيد.
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