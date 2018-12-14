كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين في جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن شأن الإجراء الأمريكي تجميد أصول أولئك الأشخاص في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم في أي نشاطات، وأوضحت وزارة الخزانة إن الميجور جنرال المتقاعد إسرائيل زيف وفر لكل من حكومة جنوب السودان والمعارضة أسلحة وذخيرة، وتم تحديد هوية المواطنين في جنوب السودان بأنهما أوباك ويليام وجريجوري فاسيلي.
وتأتي عملية التحديد بعد يوم واحد فقط من تصريح مستشار الأمن القومي جون بولتون بأن الإدارة الأمريكية ستجري تغييراً في برنامجها للمساعدات لأفريقيا، مشيراً إلى وجود فساد وعدم كفاءة، وأشار بوجه خاص إلى جنوب السودان باعتبارها دولة تعتبر المساعدات فيها غير مثمرة وأن النزاع أصبح يتسع فيها بشكل أكبر.
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