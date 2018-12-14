كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين لـ مجلس الأمن: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي مستمر في الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت فلسطين رسائل لمجلس الأمن، وللأمين العام للأمم المتحدة، حول الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، واستمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، إنه "بعث 3 رسائل متطابقة لكل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (ساحل العاج) ورئيسة الجمعية العامة، حول استمرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين في شتى المناطق، وفي مدن الضفة الغربية المحتلة على وجه الخصوص".

وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اجتياحاتها العسكرية العنيفة للقرى والبلدات والمدن ومخيمات اللاجئين، وتقوم بترويع الفلسطينيين المدنيين، وإلحاق الضرر الجسيم بممتلكاتهم وسبل عيشهم، واعتقال واحتجاز المزيد منهم، لا سيما بين صفوف الشباب".

وتابع أنه "في الأيام الأخيرة، تم تعقب وقتل العديد من المدنيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات عسكرية تهدف إلى الانتقام من الفلسطينيين بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين".

وأوضح السفير الفلسطيني، أن التحريض الذي تقوم به الحكومة والجيش الإسرائيلي هو الذي يغذي الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل كل العواقب التي تودي بحياة المدنيين.