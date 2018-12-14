كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين لـ مجلس الأمن: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي مستمر في الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اجتياحاتها العسكرية العنيفة للقرى والبلدات والمدن ومخيمات اللاجئين، وتقوم بترويع الفلسطينيين المدنيين، وإلحاق الضرر الجسيم بممتلكاتهم وسبل عيشهم، واعتقال واحتجاز المزيد منهم، لا سيما بين صفوف الشباب".
وتابع أنه "في الأيام الأخيرة، تم تعقب وقتل العديد من المدنيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات عسكرية تهدف إلى الانتقام من الفلسطينيين بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين".
وأوضح السفير الفلسطيني، أن التحريض الذي تقوم به الحكومة والجيش الإسرائيلي هو الذي يغذي الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل كل العواقب التي تودي بحياة المدنيين.
وشدد على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وليس له شرعية قانونية، مطالباً المجلس بأن يضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بالكامل جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
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