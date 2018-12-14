كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: اعتقال اثنين كنديين في الصين أمر لا يمكن "قبوله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن اعتقال اثنين من الكنديين بشكل غير قانوني في الصين أمر لا يمكن قبوله. واعتقل الاثنان بعد أن أوقفت السلطات الكندية مديرة شركة صينية كبرى بناء على طلب من واشنطن. وفي حين يشتبه مراقبون في أن الإدارة الأمريكية ترغب في استخدام قضية مديرة شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في مفاوضاتها التجارية مع بكين، أكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستحترم "دولة القانون".

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