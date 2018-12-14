كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: استهداف تركيا للرياض سيسهم في انحسار نفوذها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها، بأنها ليست بالجديدة أو المستغربة، بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة جيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيسهم في انحسار نفوذها".

وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل"، مضيفا: "فلنتمعن فيمن يدعي أنه يحمل لواء الديمقراطية وفيمن يدعو لحرية الصحافة وفيمن يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية".

وكان قرقاش، قال إن السياسة القطرية مستمرة في الأذى والتحريض على جيرانها.

وكتب في تغريدة أخرى: "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار".

وتابع: "في الوقت ذاته تبحث عن صلح (حب الخشوم)"، مضيفا: "موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجل همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مفتوحا لمؤامراته وأحلامه".

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر.

وأثارت الحادثة استياء كبيراً في الأوساط التشريعية والإعلامية الأمريكية والعالمية، فيما أبدت مع الدول العربية تضامنها مع المملكة في وجه أية تهديدات، خصوصاً بعد تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فرض عقوبات على السعودية في حال ثبت تورطها في قتل خاشقجي.