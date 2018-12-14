كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لسنا في عجلة في مفاوضاتنا مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن جهة أخرى، أعرب أيضاً عن تفاؤله قائلاً إن "اقتصاد كوريا الشمالية لديه إمكانات رائعة وأن زعيمها كيم جونغ أون يراها أفضل من أي شخص، وسيستغلها بشكل كامل لصالح شعبه".

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