كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون الخليجي يرحب بنتائج مشاورات السويد حول اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعرب الزياني عن اعتزازه بموقف الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والجهود المخلصة والصادقة التي بذلتها للمشاركة بفاعلية وإيجابية ونوايا مخلصة في مشاورات السلام في استوكهولم، حرصاً منها على وضع نهاية للحرب المدمرة ورفع معاناة الشعب اليمني، مشيداً بالتسهيلات والترتيبات التي اتخذتها الحكومة السويدية لاستضافة مشاورات السلام اليمنية.وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بموقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الداعم لإحلال السلام في اليمن والحفاظ على استقرار المنطقة، منوهاً بموقف التحالف العربي لدعم الشرعية وما اتخذه من إجراءات بناءة لتذليل العقبات، وتيسير الإجراءات، وتهيئة الظروف لعقد مشاورات السلام اليمنية حقنا للدماء وحفاظاً على المصلحة العليا للشعب اليمني.
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