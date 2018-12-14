هل يفتح ملف سبتة ومليلية؟

بعد نجاح إسبانيا في إرغام بريطانيا على قبول مناقشة مطالبها في صخرة جبل طارق المتنازع عليها بين المملكتين، شرطا لعدم استعمال مدريد حق الفيتو داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضد اتفاق الانسحاب البريطاني منه؛ عادت بعض الأصوات لتثير الحقوق المغربية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وعلت تلك الأصوات لتذكر بوجود التزام آخر لبريطانيا تجاه المغرب، يقضي بعدم منح إسبانيا إمكانية فرض مراقبتها الكاملة على مضيق جبل طارق، أي ممارسة سيادتها في الضفتين الشمالية والجنوبية وأيضا صخرة جبل طارق.

اتفاق ضمني ظل يحكم هذا الملف، يقضي بربط أي حديث عن المطالب الإسبانية في الصخرة بالمطالب المغربية في سبتة ومليلية، فهل تفعّل الرباط هذا الحق؟