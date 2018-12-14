كأس الكنفدرالية الإفريقية..حسنية أكادير يتجاوز جيناراسيون فوت السنغالي

تمكن فريق حسنية أكادير، مساء اليوم الجمعة، من تجاوز ضيفه جينارسيون فوت السنغالي، بهدفين نظيفين، في مباراة ذهاب دور الـ 32 مكرر، لمسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي جمعت الطرفين على أرضية ملعب أدرار.
ثنائية غزالة سوس، كانت من توقيع كل من أيوب المملوكي في حدود الدقيقة الثالثة من عمر المواجهة، قبل أن يضيف تامر صيام في الدقيقة 64، ثاني الأهداف لصالح ممثل الكرة الوطنية، بالمسابقة القارية.
هذا وستتواصل مشاركة الأندية الوطنية على مستوى الواجهة القارية، خلال نهاية الأسبوع بلقاء للرجاء الرياضي، بطل كأس الكنفدرالية لسنة 2018، أمام سيركل مبيري سبورتيف الغابوني، بعد أن أعفي النسور من الدور الأول للكأس.
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