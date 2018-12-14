بسبب “الظروف الكارثية”.. طلبة الطب يقاطعون الدراسة في طنجة – فيديو

فيديو: يونس ميموني

عاد طلبة كلية الطب في طنجة إلى الاحتجاج، صباح اليوم الجمعة، بعد أيام من خوضهم إضرابا، ومقاطعتهم للدروس في الكلية، للفت الانتباه إلى ما يصفونه بـ”الأوضاع الكارثية” للطلبة.

وصرح عدد من طلبة الكلية الغاضين أن احتجاجهم، اليوم، يأتي بعد سلسلة الإضرابات، والمقاطعات للدروس، بسبب سوء الأوضاع، التي يتلقون فيها تعليمهم، بسبب تأخر تسليم مبنى كلية الطب، وتلقيهم للدروس في كليات أخرى وسط نقص كبير في القاعات، والمدرجات.

وأوضح الطلبة، في تصريحاتهم، أنه من بين المشاكل، التي يعانونها، عدم وجود المستشفى الجامعي، الذي يشكل مركزا مهما جدا لتكوين أي طبيب، ونقص الأقسام المخصصة للدروس التطبيقية، والنظرية، واضطرار الطلبة للتناوب على الأقسام.

ويطالب الطلبة الغاضبون بضرورة تحديد موعد واضح لنقلهم إلى كلية الطب الجديدة في طنجة، وتحديد موعد لافتتاح المستشفى الجامعي في المدينة، لتمكينهم من الظروف الملائمة للتحصيل العلمي، والواجب لتكوين الطبيب.