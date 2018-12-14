“معاذ” يتوج المغرب بلقب منشد الشارقة للسنة الثانية على التوالي

توج مساء اليوم الجمعة، المنشد المغربي الشاب معاذ بوكيوض، بلقب “منشد الشارقة 2018”. تتويج مساء اليوم يأتي ليترك اللقب مغربيا، بعدما أحرز لقب العام الماضي المغربي ياسين لشهب. ويرتقب أن يحصل معاذ، من طرف مؤسسة الشارقة للإعلام بالامارات العربية المتحدة، الجهة المنظمة للمسابقة، على 150 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى سيارة فاخرة لفوزه باللقب.

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