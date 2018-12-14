لحماية حقوقه.. بوعشرين يستعجل تحرير حكمه

بعدما جرى النطق بالحكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا وتعويضات مالية تناهز 200 مليون سنتيم، مازال مؤسس جريدة «أخبار اليوم»، توفيق بوعشرين، ينتظر الحصول على نص هذا الحكم والاطلاع على حيثياته.

وتقدم دفاعه بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يلتمس فيه التعجيل بتحرير الحكم، وتسليمه لبوعشرين حماية لحقوقه.

عملية تحرير الحكم تعتبر ضرورية قبل تعيين الملف في الاستئناف، وبالتالي، شروع الدفاع في مناقشة الحيثيات والتعليلات الواردة في الحكم الابتدائي.

مصدر جيد الاطلاع قال إن عملية تحرير الأحكام تتأخر عندما يتعلق الأمر بملفات كبيرة وجلسات ماراطونية، «لكن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب حقوق المتهم».