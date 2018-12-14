القضاة: براءة حامي الدين هي الأصل ولا ندافع عن قاضي التحقيق بفاس

قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن خرجة الجمعيات المهنية القضائية، ليست سياسية، مؤكدا، في ندوة صحافية نظمها بعض من قضاة المغرب، مساء اليوم الجمعة، احتجاجا على ما وصفوه مساسا ل”البيجيدي” بالخطوط الحمراء وباستقلالية السلطة القضائية: “نحن تمسكنا بما يخوله لنا الدستور والقانون، ولم نعمل شيئا خارجهما، ونحن بعيدين عن السياسة، نحن ندافع عن المبدأ ولا نتحامل على الأشخاص ولا ندافع عن السيد قاضي التحقيق”.

وأوضح العياسي، وهو يجيب عن سؤال ل “اليوم 24”:”كيف يمكن لقاضي فاس أن يعيد إثارة حكم قضائي متقادم ضد حامي الدين وقد حاز على قوة الشيء المقضي به؟ أن قرار قاضي التحقيق بفاس اتخذ بناء على معطيات قانونية، مشددا على أن “قاضي التحقيق” مؤسسة مستقلة وهي سلطة اتهام، كالنيابة العامة، وإذا توفر قاضي التحقيق على مجرد شبهة، فإنه يصدر قراره، بناء على ما استجد في أي ملف، ليؤكد أيضا أن القاضي ليس له الحق في عدم المتابعة، فيمكنه أن يقررها بناء على الشبهة ويمنحه القانون أن يتابع أي شخص، والمحكمة هي التي تقول ببراءة أي شخص لفائدة الشك، وقاضي التحقيق ليست له هذه الصلاحية”.

وقال رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن قاضي التحقيق اتخذ قرار متابعة حامي الدين، بِنَاء على قناعة وبناء على معطيات قانونية، كاشفا أن الحكم الذي أدين به حامي الدين قبل 25 سنة، تضمن قرارا قضائيا ترك الإدانة مفتوحة، في أي وقت، و إذا ما استجدت معطيات جديدة في الملف، فله الصلاحية في فتح الملف من جديد”.

وكشف العياسي، أن الشهادة المستجدة في قضية آيت الجيد توبع من أجلها ثلاثة أشخاص وأدينوا، وبالتالي، فإن القانون طبق بحذافيره في متابعة حامي الدين، على حد تعبيره، لكن هذا لا يمنع، أن المحكمة ستتعامل مع القيادي عبد العالي حامي الدين بشكل قانوني، موضحا أنه سيتابع في إطار أن براءته هي الأصل، إلا أن يثبت العكس.