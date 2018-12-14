تظاهرة في تل أبيب بـ"السترات الصفراء" ضد ارتفاع الأسعار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عدد من الإسرائيليّين في مدينة تل أبيب، الجمعة، وهم يرتدون "السترات الصفراء"، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصاديّة.

وقدّرت الشرطة الإسرائيليّة أعداد المتظاهرين بالمئات، وقاموا بإغلاق مفرق "عزرائيلي" الرئيسي في تل أبيب، قبل أن يتوجهوا لشارع أيالون المركزي، متخطين الحواجز التي نصبتها الشرطة الإسرائيليّة.

واعتقلت الشرطة 10 متظاهرين بحجة الإخلال بالنظام العام، قبل أن تقوم بإطلاق سراح ثمانية منهم مساءً.

وقال منظمو المظاهرة إن هدفها وقف ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وتأثير ذلك على أسعار المنتجات الغذائيّة، وقال أحد منظمي المظاهرة "على حكومة إسرائيل أن تبحث هذه الأزمة خلال الاجتماع الحكومي الأحد المقبل، وأن تضع نهايةً لارتفاع الأسعار قبل أن تشتعل البلاد".

وشارك بعض السياسيين الإسرائيليّين في المظاهرة، خصوصًا من حزبي "العمل" و"ميرتس"، إلا أن المتظاهرين قابلوا وجودهم بالرّفض والهتاف ضدّهم.

وأعلنت سلطة الكهرباء الإسرائيلية مؤخرا عن رفع أسعار الكهرباء بـ6.9% - 8.1%، وأعلنت سلطة المياه برفع الأسعار بنسبة 4.5% في كانون الثاني/يناير المقبل. كما أعلنت شركات تجارية عن رفع أسعار منتجاتها، وبينها منتجات الألبان بنسبة 2% -3%، والخبز المدعوم حكوميا بنسبة 3.4٪.