نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 15) هبوعيل ريشون لتسيون (4-1) أبناء اللد الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 13) الوحدة كفر قاسم (2-0) بيتار نورديا القدس مكابي يفنة (0-2) شمشون كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 13) هبوعيل القدس (1-2) هبوعيل كفر كنا النادي الرياضي الطيرة (1-2) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء أبناء زلفة (0-2) مكابي تسور شالوم الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 13) شمشون أبناء الطيبة (1-0) شمشون تل أبيب اتحاد أبناء جت (4-2) هبوعيل ريشون لتسيون النادي الرياضي تل أبيب (0-1) هبوعيل كفر قاسم هبوعيل كفر برا (1-2) عيروني أور يهودا شباب الطيبة (2-4) عيروني بيت دغان أبناء يافا (3-0) بيتار رمات غان الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 13) النادي الرياضي ديمونا (1-0) عيروني كسيفة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 13) شباب طمرة (0-0) مكابي معلوت ترشيحا شباب كفر كنا (1-1) بيتار نهاريا أبناء كابول (0-2) هبوعيل البعينة الأخوة يركا (1-5) الأخوة كفر مندا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 13) مكابي عرب النجيدات (1-1) أبناء مصمص أخاء إكسال (1-1) هبوعيل طيرة الكرمل أبناء كفر قرع (1-2) أبناء الفريديس أبناء الرينة (0-1) أبناء عرعرة عارة النادي الرياضي دبورية (2-2) هبوعيل صندلة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 12) هبوعيل نهاريا (3-3) هبوعيل دير حنا أبناء البعنة (0-1) النادي الرياضي حتسور هجليليت الأخوة شعب (2-0) هبوعيل مروم هجليل شباب سخنين (3-0) أبناء كفر سميع الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 10) مكابي ديمونا (1-0) مكابي حورة هبوعيل ماطيه يهودا (1-3) شباب رهط هبوعيل شقيب السلام (3-2) شباب الهواشلة الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 10) أبناء جسر الزرقاء (3-2) بيتار كريات آتا الأخوة الفريديس (4-1) مكابي برطعة الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 12) نادي كرة قدم رعنانا (2-0) نادي كرة قدم كفر قاسم عيروني أريئيل (4-1) أبناء الطيرة مكابي كفار يونة (1-0) شباب الطيرة الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 10) النادي الرياضي بردس حنا (7-0) هبوعيل الناصرة مكابي غيفعات أولغا (0-6) هبوعيل عين السهلة شباب إكسال (4-0) هبوعيل البطوف

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