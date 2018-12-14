شكرا لقرائتكم خبر عن ما رسالة ماكرون لـ«السترات الصفراء»؟ والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوة مهمة، مساء اليوم الجمعة، إلى متظاهري "السترات الصفراء".

ودعا "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد انتهاء جلسة المجلس الأوروبي، حركة السترات الصفراء للعودة للهدوء والنظام والاعتماد على الانتخابات المقبلة للتعبير عن رأيهم بدل اللجوء للشارع و"احتلال الساحات العامة"، بحسب موقع "Europe 1" الفرنسي.

وقال "ماكرون": "لا أعتقد أن ديمقراطيتنا تستطيع تحمّل حوار يعتمد على مبدأ العنف واحتلال الأماكن العامة"، داعيا المتظاهرين "للعودة للهدوء والنظام". وتابع ماكرون قائلا، إن "المنطق والمصلحة العامة يجب أن تدفع الجميع للحوار".

واختتم تصريحاته قائلا: "إذا اعتبر الفرنسيون أن نظرتهم لفرنسا غير ممثلة كما يجب، فعندها يجب أن يترجموا إرادتهم خلال الانتخابات الأوروبية والبلدية المقبلة. بلدنا اليوم يحتاج للهدوء والنظام".

ومن المتوقع أن تنظم حركة "السترات الصفراء"، غدا السبت، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للأسبوع الخامس على التوالي وسط دعوات السلطة للتهدئة وعدم اللجوء للشارع.