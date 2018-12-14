الان تتابع السفير الروسي لدى اليمن يكشف أسباب إقامته في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فلاديمير ديدوشكين، السفير الروسي لدى اليمن، أنه يوجد حاليًا في السعودية؛ لأن أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية، ورئيس الجمهورية اليمنية، موجودون مؤقتًا في السعودية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن السفير الروسي قوله: “في ظل هذه الأزمة تم اتخاذ قرار بإجلاء مواطنينا من اليمن لدواعٍ أمنية. وأنا موجود في السعودية. لماذا؟ لأن الحكومة اليمنية موجودة في السعودية مؤقتًا، وكذلك الرئيس، والسفير معتمد لدى الرئيس، وما دام الرئيس موجودًا في السعودية يتعين على السفير الوجود كذلك في السعودية؛ ولذلك فإنني أعمل هنا، وهنا سفراء أغلب الدول”.

وأوضح ديدوشكين أن مقر السفارة الروسية في صنعاء بخير، ويمكنه بدء العمل في أي وقت. مشيرًا إلى أنه تم إجلاء الموظفين لدواعٍ أمنية، وتتولى أطراف يمنية حماية مقر السفارة، والمحافظة عليه.