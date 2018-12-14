الان تتابع آل جابر: سنراقب التزام الميليشيات الحوثية باتفاق السويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد آل جابر، سفير المملكة في اليمن، إن نجاح جهود المملكة في مشاورات السويد يأتي بفضل الله ثم حكمة وحزم وبعد نظر وسخاء القيادة، وبسالة وعزيمة وشجاعة المقاتل، وثقة وإصرار ووعي المواطن.

وأضاف على “تويتر”: “رفضت المليشيات الحوثية كل المبادرات واليوم وأمام الضغط العسكري للتحالف بقيادة المملكة وافقت. ولديها الفرصة للانسحاب لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى ولازال من مغامرات الميليشات.

سنراقب الالتزام بما اتفق عليه مدركين ماضي الميليشيات في عدم الالتزام. وخيارها الوحيد الالتزام والتنفيذ”.