قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، من التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق يقنع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.

وكتب في تغريدة “يسأل العديد من الناس كيف نقوم بعملنا في مفاوضاتنا مع كوريا الشمالية. أجيبهم دائما إننا لسنا في عجلة من أمرنا”.

لكن ترامب أعرب أيضًا عن تفاؤله، قائلا إن لدى اقتصاد كوريا الشمالية “إمكانات رائعة”، وأن زعيمها كيم جونغ أون “يراها أفضل من أي شخص، وسيستغلها بشكل كامل لصالح شعبه”.

وعقد ترامب وكيم قمة في سنغافورة في يونيو الماضي حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بعد أشهر من التهديدات العسكرية.

ومن المتوقع عقد قمة ثانية العام المقبل، لكن ترامب يواجه انتقادات نظرا لأن كوريا الشمالية لم تتخذ خطوات ملموسة للتخلي عن برامجها الصاروخية والباليستية.

وقد فرض مجلس الأمن سلسلة من العقوبات الاقتصادية الصارمة على بيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وتؤكد واشنطن ان العقوبات الدولية ستبقى سارية المفعول إلى أن تلغي كوريا الشمالية برامجها النووية بشكل كامل.

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: واشنطن «لا تستعجل» المفاوضات مع كوريا الشمالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .