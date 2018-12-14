شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد: القطاع السياحى أحد أكثر المجالات الناجحة للمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن القطاع السياحى يعد من أهم وأكثر القطاعات التى يمكن أن يلجأ لها الشباب لتدشين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كى يحققون أرباح ونجاح من وراء هذه المشروعات.

وقالت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المشروعات الحرفية مثل صناعة الأوانى والمفروشات تعد أحد أكثر الصناعات التى يمكن للشباب أن يلجأ لها لدعم القطاع السياحى، وبالتالى يحقق هذا أكبر عائد نجاح لهم.

وطالبت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الدولة بضرورة تنمية قطاع الحرفيين وصناعة المفروشات من أجل دعم هذا القطاع ودفع الشباب نحو الاتجاه له لتنشيط السياحة المصرية.