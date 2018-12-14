شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سيلفيا نبيل: 5 محولات و40 صندوق توزيع لحل مشكلة الكهرباء بـ"الزرايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النائبة سيلفيا نبيل، عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار، "منطقة الزرايب" بعزبة النخل، اليوم الجمعة، للقاء الأهالى، لبحث مقترح شركة شمال القاهرة للكهرباء بأن يوفر أهالى المنطقة 5 غرف، لحل مشاكل الكهرباء من زيادة الأحمال وانقطاع الكهرباء نهائيا فى المنطقة.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن النائبة، فقد عرضت سيلفيا نبيل، خلال اللقاء مع الأهالى، الحل الذى اقترحته شركة شمال القاهرة للكهرباء، وهو أن يُوفر الأهالى 5 غرف، وأن تقوم الشركة بتجهيزها وتركيب المحولات على نفقتها، لحل مشكلة انقطاع الكهرباء فى المنطقة، لافتة ألى أن الأهالى أبدوا موافقتهم المبدئية على توفير الغرف، وبالفعل تم توفير غرفة، وستبدأ الشركة تركيب المحول بها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات واستلامها، موضحة أن الأهالى يعملون على توفير باقى الغرف.



النائبة سيلفيا نبيل ومسئولى شركة الكهرباء النائبة سيلفيا نبيل ومسئولى شركة الكهرباء

وأكدت سيلفيا نبيل أنها التقت رئيس شركة كهرباء القاهرة أمس، لبحث المشكلة، ووضع حل جذرى لها، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على أن يوفر الأهالى 5 غرف للشركة، لتركيب 5 محولات تتحمل الشركة نفقتهم، وتجهيزهم لحل مشاكل المنطقة.

وخلال اللقاء تم تحديد 5 أماكن لتركيب المحولات فى منطقة الزرايب التابعة للإدارة العامة لشبكات المرج، وهى "ناصية مدرسة المحبة، ناصية كنيسة السيدة العذراء أو كنيسة النور، ناصية جراج الحاج فاروق عدد 2 غرفة بشارع الزرايب.



تقرير فنى عن المشكلة تقرير فنى عن المشكلة

كما أكدت الشركة على تركيب 40 صندوق توزيع فى مختلف الشوارع، طبقا لمواصفات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى جانب تنفيذ شبكة جهد متوسط ومنخفض طبقا للمواصفات الفنية والكود المصرى، لإزالة أسباب الشكوى على نفقة الشركة.

وأوضحت سيلفيا نبيل أنه تم حل مشكلة وجود كابلات أرضية غير مدفونة، وظاهرة فوق سطح الأرض، بعد تقديمها شكوى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الذى أوفد لجنة من الوزارة وتم حل المشكلة.



جانب من الزيارة جانب من الزيارة

وأكدت سيلفيا نبيل على ضرورة العمل على سرعة حل المشكلة حفاظا على حياة أهالى المنطقة، متوجهة بالشكر إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لاستجابته للشكوى، ورئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأضافت سيلفيا نبيل أنها ستتابع توفير الغرف، وبدء الأعمال حتى التأكد من حل المشكلة، حرصا على أهالى المنطقة.