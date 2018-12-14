ألفرد رياشي طالب الرئيس عون بانهاء الجزر الامنية الشاذة

شدد الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ على وجوب قيام ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بواجبه الوطني وبتحمل مسؤوليته تجاه كرامة جيشنا البطل وعنفوانه لكونه القائد الاعلى للقوات المسلحة وابن ​المؤسسة العسكرية​ عبر حسم وانهاء الحالات الشاذة من جزر امنية هنا وهناك فوراً ومن دون اي تردد وحفاظاً على ما تبقى من هذه الجمهورية.

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