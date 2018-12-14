الوليد سكرية: فليستقبلنا الحريري ويعترف بنا وسنرى ماذا سيحدث

طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" "اللقاء التشاوري" النائب ​الوليد سكرية​، رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ "الاعتراف بالنواب ​السنة​ الستة وإعطائنا حقنا في الحكومة ​الجديدة​"، مؤكداً "اننا لا نريد كسر الحريري ونريده الاعتراف بنا كرئيس حكومة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت سكرية إلى أنه "فليستقبلنا الحريري ويعترف بنا وسنرى ماذا سيحدث والحريري يريد أن يأتي "​حزب الله​" إلى الحكومة وأن يتخلى عن حلفائه ويريد أن يسير بالحكومة من دون النواب السنة المستقلين على أساس أنها حكومة أكثرية رغم اننان قمنا بانتحابات نيابية على أساس قانون نسبي".

وأشار إلى أن "الحريري أخر الحكومة 5 أشهر من أجل إرضاء "​القوات اللبنانية​" وبوقتها برأيه أن ​الوضع الاقتصادي​ كان جيدا ولكن عندما أتت مطالبنا او مثلما يسموها العقدة السنية، صرح الحريري بعد أسبوع أن الوضع الاقتصادي سينهار"، لافتاً إلى "أننا نريد وزيرا مستقلا لا ينتمي إلى كتلة رئيس الجمهورية ميشال عون ولا "حزب الله" ولا كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بنتمي إلى حصة الطائفة السنية".