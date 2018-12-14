بلدية البرامية افتتحت القرية الميلادية برعاية السفير البابوي في لبنان

افتتحت ​بلدية البرامية​ "القرية الميلادية" في البلدة، بالتعاون مع "​كاريتاس​" - ​لبنان​ ولجنة وقف رعية سيدة البرامية، وأقامت إحتفالا حاشدا برعاية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيبي سبيتاري ومشاركة المطرانين ​مارون العمار​ وايلي حداد، وحضور حاشد تقدمهم النواب "​بهية الحريري​ و​أسامة سعد​، ​علي عسيران​ و​سليم الخوري​، الدكتور ​عبد الرحمن البزري​، رئيس ​بلدية صيدا​ و​اتحاد بلديات صيدا​ – الزهراني المهندس محمد السعودي ونائبه رئيس الاتحاد رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان، قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد الركن جميل سيقلي، قائد منطقة الجنوب الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد غسان شمس الدين، ممثل مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصليح احمد جواد موسى، مسؤول "حزب الله" في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، رئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب، ممثل النائب الدكتور ميشال موسى عقيلته السيدة جنين، السيدة نجلاء سعد، رئيس رابطة كاريتاس الاب بول كرم وعدد من الكهنة والاباء بالاضافة الى رؤساء بلديات ومخاتير ورؤساء مصالح ادارية وفعاليات دينية واقتصادية واجتماعية وتربوية.

بعد النشيد الوطني اللبناني تحدث رئيس بلدية البرامية جورج سعد في كلمة أكد فيها "اننا نشهد اليوم ولادة قرية ميلادية تعبق شوارعها باريج المحبة وتملأ البركة بيوتها المتواضعة قرية لا حقد فيها ولا بغض بل فيض من المحبة والفضيلة والقيم وهي جاءت برغبة وبتوجيه من صاحب السيادة المطران مارون العمار السامي الاحترام".

وأشار الى أن "هذه القرية تجسد روح الميلاد ورسالة طفل المغارة وتواضع السيد المسيح انها قرية سلام نعيش فيها امنين سالمين بعيدا عن الانانية وحب الذات لا حروب ولا تقاتل بل وئام وسلام ونقاوة قلوب وارتقاء الى المثالية المطلقة"، لافتاً الى أن "لقاءنا اليوم يأتي ضمن سياسة الانفتاح التي تنتهجها بلدة البرامية عبر مجلسها البلدي وهذه قناعة نعمل جميعا على تثبيتها بالتواصل الدائم مع المحيط بكافة مكوناته"، مشددا على ان "هذه الكنيسة وساحتها شهدتا سابقا احتفالات شهر رمضان المبارك، وها هما اليوم تشهدان ايضا افتتاح هذه القرية الميلادية المباركة."

وسبق افتتاح القرية الميلادية، جولة قام بها السفير البابوي في لبنان سبيتاري يرافقه رئيس رابطة كاريتاس الاب بول كرم، مدير عام الرابطة الدكتورة ريتا رحيم ومطراني دير القمر للروم الملكيين الكاثوليك ايلي حداد والموارنة مارون العمار ووفد من الآباء على مركزي كاريتاس في صيدا وأضاء شجرة لبعا الميلادية، حيث كان في استقبالهم في مركز كاريتاس لبعا نائب رئيس اتحاد بلديات جزين رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس، الذي أقام حفل غداء على شرف االسفير البابوي، حضره النائبان زياد الأسود وسليم خوري، ممثل النائب اسامة سعد طلال ارقدان، قائد منطقة الجنوب الإقليمية لقوى الامن الداخلي العميد غسان شمس الدين، امين عام تيار المستقبل احمد الحريري، منسق تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود، السيدة نجلا سعد، وفعاليات اقتصادية وورؤساء بلديات ومخاتير.

وبعد جولة السفير سبيتاري والحضور على أقسام المركز القى الاب بول كرم كلمة "استهلها بشكر الله لوجود الجميع في هذا المكان المميز الذي تحول من الظلام الى النور، نور المحبة نور كاريتاس والخدمة، ولفت الى ان هذا " المركز الذي يهتم بذوي الصعوبات التعلمية والذي انطلق منذ فترة صغيرة ولا زال فتياً الا انه يؤدي الخدمة التي يعود الفضل في تأديتها للسيد فادي رومانوس وزوجته وعائلته الذين ارادو لهذا المكان الذي عرف الظلمة ان يصبح مع كاريتاس نور تشع فيه الخدمة وبراءة الاطفال، ونعمل على مساعدتهم من كل قلبنا ، لإعادة دمجهم اجتماعيا في المجتمع اللبناني".

وأبدى سبتياري "سروره لوجوده بهذه الأجواء العاطفية والصداقة التي تفرحني مع الأولاد ، وأشكر كاريتاس وعائلة رومانوس ، على بث هذه الأجواء " ورأى بأن "هذه بداية زرع لمغامرة مهمة ستحمل ثمار ، وهذا الزرع كما الشجرة تبدأ صغيرة وتكبر لتعطي ثمار لآلاف السنين ،وقال "عندما نهتم بالزرع خطوة خطوة ونعتني به تتحول الثمرة الصغيرة الى شجرة كبيرة".

ولفت الى "أنني أرى مدى الاهتمام بالاطفال خاصة من فريق العمل الموجود الى جانبهم ، متمنياً " تزايد عدد الاطفال في المركز والاعتناء بهم".

ثم قدم السفير الحلوى للأطفال". كما قدم رئيس البلدية فادي رومانوس الهدايا التذكارية للسفير والأب كرم وأمين عام تيار المستقبل احمد الحريري وبعض رجال الدين.

ثم انتقل الوفد والحضور والنواب والفعاليات وقائد منطقة الجنوب العسكرية العميد جميل سيقلي، رئيس البلدية الأسبق عبد الرحمان البزري، رئيس دائرة الاعلام الداخلي في القوات مارون مارون، الى جانب شخصيات وفعاليات البلدة والجوار، الى ساحة البلدة في لبعا، حيث استقبل بحفاوة وباقات الزهور، ونثر الورود والأرز من قبل الاهالي، وطغت اجواء الفرح على وقع الأغاني الميلادية وترداد الزغاريد. ثم أضاء سبيتاري ورومانوس الشجرة الميلادية على وقع المفرقعات النارية، وقدمت من بلدية لبعا مايا عبود هدية تقليدية من الصناعة الجزينية، جال بعدها الوفد والحضور في مسيرة جابت البلدة وزارت كنيستها وتوقفت في مبنى البلدية قدم خلالها رئيس البلدية وأعضاءها مفتاح البلدة للسفير سبيتاري تقديرا لزيارته ومباركته لها واختتمت المسيرة في لقاء في منزل رئيس لبعا فادي رومانوس.