باسيل يعيّن جيهان جوزف جبور منسقة لهيئة قضاء زحلة في التيار

اصدر رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ تعميما عين بموجبه السيدة جيهان جوزف جبور منسقة لهيئة قضاء زحلة التي بناء على اقتراحها وبعد موافقة نائب الرئيس للشؤون الادارية ​رومل صابر​. كما تم تعيين جان سامي طراد مساعد منسق، نادين جان التن امينة السر، سامر الياس قصار، امين الصندوق، ريتا فادي ابو خاطر مسؤولة الموار البشرية، رامي جورج صدقه مسؤول شباب ورياضة، سعيد يعقوب الرياشي مسؤول معلوماتية، سلام زهير رميلي مسؤولة عن شؤون المرأة، ليليان عصام حنوش مسؤولة نشاطات ولوجستية، ناتالي يوسف عيسى مسؤولة اعلام، جورج فوزي مساعد مسؤول بلديات، ايلي طانيوس سلامة مسؤول خدمات، الياس جورج بخاشمسؤول علاقات عامة ولوسيان احمد الكركي مسؤول انتشار. وشكر باسيل الهيئة السابقة على جهودها ويتمنى لهيئة ​القضاء​ ​الجديدة​ التوفيق بمهامها

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