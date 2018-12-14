عقيص: معمل ميموزا ليس وحده من يلوث نهر الليطاني وسنلاحق الموضوع

سأل النائب ​جورج عقيص​ تعليقا على المجريات في معامل ميموزا "كيف تحوّل معمل ميموزا بنظر وزير الصناعة من معمل ملتزم كل المواصفات المطلوبة في شهر تشرين الأول الى معمل مستوجب الإقفال بالشمع الأحمر في شهر كانون الأول؟ لماذا اتخّذ النائب العام المالي قرار إقفال المعمل، في حين ان ​النيابة العامة البيئية​ هي من قرّر استجواب وسام التنوري، صاحب المعمل؟ من هو بينهما المرجع صاحب الصلاحية؟ وبيد من الملفّ حالياً؟ لماذا تمّ تحييد ​وزارة البيئة​ عن الموضوع؟ أليست وزارة البيئة هي الجهة التي تشرف على التزام المعامل بشروط التوافق البيئي وتعطي المهل المناسبة؟ لماذا يتمّ التركيز (الإعلامي خاصة) على ​المصانع​ ؟ اليست المقالع مثلاً من الملوثات ل​نهر الليطاني​؟ لماذا نحوّل القضايا الكبرى دوماً الى قضايا قابلة للأخذ والردّ والشكّ والشكّ المضاد؟ كلّها أسئلة سنلاحقها حتى النهاية".

وفي تصريح له، لفت عقيص الى "أننا سنلاحق حتى النهاية التزام ميموزا وسواه المطلوب منهم من اجل رفع التلوث عن نهر الليطاني. ميموزا يلوث، ربما، او نعم بالتأكيد. ولكنه ليس لوحده. لن نغطّي مخالفات احد، ولكن لن نترك احد يستفرد من ابناء منطقتنا لا بإسم الاستعراض، ولا بإسم "سهولة" قمع المخالف. زحلة مستهدفة؟ كهرباؤها استهدفت، معاملها وان ملوّثة، مستهدفة، وغداً آبار مزارعيها الذين بالكاد يعتاشون من الأرض ستستهدف. الاتكال على الحكمة والعدالة و​السلاح​ هو الموقف. لن نسكت عن الظلم".