جميل السيد لأحمد الحريري: سعد الحريري عائد وعندها الكلام الجَدّ

رد النائب ​جميل السيد​ في تصريج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الامين العام لتيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​، قائلا: "أحمد الحريري قبل الإنتخابات: "إسقاط جميل السيد يوازي عندنا 127 نائباً"! أحمد الحريري اليوم: "لن نقبل بأي ​حكومة​ يحدّد مواصفاتها "​حزب الله​" ولا تنازل للنواب للسُنّة"! وإن كان يتكلم عن نفسه فلا عتب عليه، هلقد الله عاطيه، وإن كان يتكلم عن غيره، فرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ عائد، وعندها الكلام الجَدّ".

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