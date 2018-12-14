اندلاع اشتباكات في الضواحي الشرقية من الحديدة باليمن بعد اتفاق الهدنة

أفادت شبكة ​سكاي نيوز​" بأنه اندلعت ​اشتباكات​ في الضواحي الشرقية من ​الحديدة​ ب​اليمن​ بعد ساعات من توقيع اتفاق الهدنة.

وكان وقف لإطلاق النار، الذي توصل إليه طرفا النزاع في اليمن، قد دخل حيز التنفيذ في مدينة الحديدة، التي يعد ميناؤها المعبر الرئيسي لأغلب المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الموجهة للبلاد.

وجاء الاتفاق في ختام محادثات جرت في السويد برعاية الأمم المتحدة، بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين، من أجل إنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي دخلت عامها الرابع.