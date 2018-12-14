سلطات فرنسا تنشر عشرات الآلاف من الشرطة غدا استعدادا لاحتجاجات السترات الصفراء

تعتزم السلطات الفرنسية نشر عشرات الآلاف من أفراد ​الشرطة​ في جميع أرجاء البلاد إلى جانب نشر 8 آلاف آخرين في العاصمة ​باريس​ استعدادا للتعامل مع ​احتجاجات​ حركة "السترات الصفراء" المتواصلة للأسبوع الخامس.

وأكد قائد شرطة باريس، ميشال دلبيش أن "المخاوف ما زالت قائمة فيما يتعلق بتسلل الجماعات العنيفة إلى الاحتجاجات"، مشيراً الى أنه "علينا أن نكون على استعداد لأكثر الاحتمالات سوءًا"، لافتا الى انه "من المقرر أن يحمي ضباط ​مكافحة الشغب​ المعالم التاريخية مثل "قوس النصر" إلى جانب منع المحتجين من الاقتراب من القصر الرئاسي".

ولفتت الشبكة الاوروبية إلى أن حركة "السترات الصفراء"- على ما يبدو - قد هدأت منذ أن أعلن الرئيس الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، الأسبوع الماضي عن حزمة من الاجراءات لمساعدة الفقراء العاملين، ومع ذلك، فإنه تم رصد العديد من الأشخاص المرتديين للسترات الصفراء اليوم يقيمون بحشد الحواجز خارج المدن.