الدفاع التركية: تحييد 21 إرهابيا خلال الأسبوع الأخير

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "تحييد 21 إرهابياً خلال الأسبوع الأخير في عمليات أمنية داخل وخارج البلاد"، موضحةً أن "قوات الأمن نفذت في الفترة بين 07 – 13 كانون الأول الجاري عمليات عسكرية وغارات جوية استهدفت مواقع إرهابيي "بي كا كا" و"ب ي د/بي كا كا" و"داعش".
وأشارت إلى "تنفيذ سلاح الجو التركي 30 غارة جوية على مواقع إرهابيي "بي كا كا" في جبل سنجار، التي تبعد عن الحدود التركية 85 كيلومتر، وجبل قره جاق، الذي يبعد مسافة 165 كيلومتر داخل الأراضي العراقية".
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