دي ميستورا ينوي بحث اللجنة الدستورية السورية مع الدول الضامنة

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أن "المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ ​ستيفان دي ميستورا​ يعتزم بحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع ممثلي ​روسيا​ و​تركيا​ و​إيران​ في جنيف بداية الاسبوع المقبل".

وأشارت إلى أن "المبعوث موجود حاليا في قطر، حيث من المقرر أن يجري مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار منتدى في ​الدوحة​، ثم سيعود إلى جنيف وبعد ذلك سيتوجه إلى ​نيويورك​ لرفع التقرير أمام ​مجلس الأمن الدولي​".