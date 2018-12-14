دي ميستورا ينوي بحث اللجنة الدستورية السورية مع الدول الضامنة

أعلنت الأمم المتحدة أن "المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يعتزم بحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع ممثلي روسيا وتركيا وإيران في جنيف بداية الاسبوع المقبل".
وأشارت إلى أن "المبعوث موجود حاليا في قطر، حيث من المقرر أن يجري مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار منتدى في الدوحة، ثم سيعود إلى جنيف وبعد ذلك سيتوجه إلى نيويورك لرفع التقرير أمام مجلس الأمن الدولي".
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