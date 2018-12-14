تجدد الاشتباكات في شرق الحديدة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال بعض السكان إن اشتباكات اندلعت في الضواحي الشرقية من مدينة الحديدة الساحلية باليمن، الجمعة، بعد يوم من إعلان توصل طرفي النزاع اليمني لاتفاق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ونقلت كالة "رويترز" عن أحد السكان إنه سمع دوي إطلاق صواريخ وأسلحة رشاشة مصدره من ضاحية "السابع من يوليو" في شرق المدينة التي يسيطر عليها مقاتلو الحوثيين، فيما تتمركز على مشارفها قوات تابعة للحكومة اليمنية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية.

وخلال مشاورات يمنية جرت في السويد وشارك فيها، تحت رعاية الأمم المتحدة، ممثلو كل من الحكومة اليمنية والحوثيين، اتفق الطرفان على إجراءات من شأنها خفض وتيرة النزاع المسلح في البلاد.

وجاء في مقدمة إجراءات التهدئة وقف القتال في ميناء الحديدة وسحب القوات منه، مع تحويل هذا الميناء كسائر الموانئ اليمنية على شاطئ البحر الأحمر، تحت إدارة الأمم المتحدة.