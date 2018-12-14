مقتل 6 جنود باكستانيين و4 إرهابيين إثر تبادل لإطلاق النار غرب البلاد

الجيش الباكستاني - ارشيفيةوكالات
أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، مقتل 6 جنود و4 إرهابيين إثر تبادل لإطلاق النار بين الطرفين في إقليم بلوشستان غربي البلاد.
- أن قوات الأمن قامت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات في البلاد بعملية ضد أوكار الإرهابيين في مدينة تربت بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى
وأوضح الجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم /الجمعة/
يذكر أن إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان مساحة، شهد لسنوات تمردا أوقع العديد من القتلى، وقامت قوات الأمن بتنفيذ العديد من العمليات الأمنية في الإقليم ضد المسلحين خلال السنوات الأخيرة.
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