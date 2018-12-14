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مقتل 6 جنود باكستانيين و4 إرهابيين إثر تبادل لإطلاق النار غرب البلاد

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مقتل 6 جنود باكستانيين و4 إرهابيين إثر تبادل لإطلاق النار غرب البلادالجيش الباكستاني - ارشيفية
وكالات

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، مقتل 6 جنود و4 إرهابيين إثر تبادل لإطلاق النار بين الطرفين في إقليم بلوشستان غربي البلاد.


وأوضح الجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم /الجمعة/

- أن قوات الأمن قامت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات في البلاد بعملية ضد أوكار الإرهابيين في مدينة تربت بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى

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أن الإرهابيين استهدفوا قوات الأمن بجهاز متفجرات ما أسفر عن سقوط قتلى بين صفوفهم.


يذكر أن إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان مساحة، شهد لسنوات تمردا أوقع العديد من القتلى، وقامت قوات الأمن بتنفيذ العديد من العمليات الأمنية في الإقليم ضد المسلحين خلال السنوات الأخيرة.
 

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