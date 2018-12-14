ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية

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الرئيس الامريكي دونالد ترامبوكالات
قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق يقنع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقعالتواصل الاجتماعي تويتر "يسأل العديد من الناس كيف نقوم بعملنا في مفاوضاتنا مع كوريا الشمالية، أجيبهم دائماً إننا
ومن جهة أخرى، أعرب أيضاً عن تفاؤله قائلاً إن "اقتصاد كوريا الشمالية لديه إمكانات رائعة وأن زعيمها كيم جونج أون يراها أفضل من أي شخص، وسيستغلها بشكل كامل لصالح شعبه".
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